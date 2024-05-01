Начался сезон клещей

С наступлением весны риск укусов насекомыми становится выше. И если от комаров и мошек мы можем просто отмахнуться, то от клещей нужна более серьезная защита, ведь некоторые из них могут заразить человека энцефалитом. В России клещи активизировались с апреля, к середине мая их популяция достигнет пика, а в спячку они уйдут только с наступлением первых заморозков ближе к октябрю. «Холод» рассказывает, как обезопасить себя и домашних животных.

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Клещи действительно так опасны?

В 2023 году к августу от укусов клещей в России официально пострадали более 400 тысяч человек. Наиболее опасной инфекцией среди тех, что переносят клещи, считается энцефалит. Зачастую именно он приводит к тому, что люди тяжело болеют и умирают после укусов. Например, в прошлом году в поселке Амурск Хабаровского края от клещевого энцефалита умер подросток — он не был привит. По той же причине прошлым летом умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько.

Клещи могут переносить и другие заболевания. Следующие по опасности после энцефалита в России — болезнь Лайма, или боррелиоз, которым ежегодно заражается несколько тысяч человек. Гранулоцитарный анаплазмоз могут переносить от 6% до 19% российских иксодовых клещей. Также среди самых распространенных заболеваний, которые переносят клещи, — моноцитарный эрлихиоз и клещевые пятнистые лихорадки.

В 2022 году насчитывалось полмиллиона пострадавших от укусов клещей: из них почти у двух тысяч человек был выявлен энцефалит, 49 человек умерли. Иными словами, от клещевого энцефалита умирают не так часто. Однако отсутствие своевременного лечения все же может привести к смерти человека, поэтому важно следить за самочувствием после укуса и обратиться ко врачу как можно скорее, если вы почувствовали недомогание. Болезнь Лайма, например, на первых этапах легко спутать с простудой, поэтому нередко люди обращаются к врачам, когда болезнь уже вошла в активную фазу, что затрудняет лечение.

Большинство заболеваний, переносимых клещами, можно вылечить антибиотиками, если их вовремя диагностировать. Однако нужно помнить, что лекарство должен подбирать квалифицированный специалист.



От энцефалита также можно привиться — это эффективная защита, но от других инфекций, передающихся клещами, прививка не защищает.

Как узнать, что вы находитесь в опасной зоне?

Чтобы понять, нужно ли опасаться клещевого энцефалита в стране, где вы находитесь, прочитайте, насколько распространены заболевания, переносимые клещами, в этом регионе. Эндемичной (то есть такой, для которой характерен этот вид членистоногих) территория признается, когда случаи заболевания фиксируются несколько лет подряд и не удается остановить циркуляцию вируса в природных очагах. Например, такой считается территория Беларуси, Чехии, стран Балтии.

Однако руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань говорит, что туристам не стоит расслабляться и думать, что они не могут заразиться энцефалитом в «безопасных» странах. «Важно понимать, что низкая заболеваемость в таких странах дает ложное ощущение безопасности въезжающим туристам и иммигрантам. Число случаев клещевого энцефалита здесь незначительное, но ведь это среди привитого местного населения! А туристы, которые не прошли вакцинацию, могут заразиться там точно так же, как и в родных краях», — объясняет она.

В России ситуация с энцефалитом разнится от региона к региону. Список эндемичных регионов можно посмотреть в этом документе Роспотребнадзора. До 13 мая 2024 года у Роспотребнадзора также работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита — позвонив на нее, можно узнать, считается ли ваш регион эндемичным, а также уточнить симптомы и получить информацию о прививках.

Как часто нужно прививаться?

Уследить за тем, чтобы вас не укусил зараженный клещ, крайне сложно. Но можно сделать прививку, чтобы избежать тяжелых последствий в случае заражения.

Вакцины бывают для взрослых и для детей. Имейте в виду, что на полную вакцинацию может понадобиться немало времени. Например, в России полный курс состоит из введения трех доз вакцины. Первые две вводятся с интервалом примерно в полгода, а третья — через год после второй инъекции. «Если вы первую инъекцию сделали осенью, то вторую введете весной и через две недели сформируется иммунитет к вирусу клещевого энцефалита, который будет успешно закреплен третьей дозой вакцины, сделанной через год», — объясняет эпидемиолог Людмила Карань.

Существует и экстренная вакцинация из двух доз. При ее использовании для формирования эффективной иммунной защиты понадобится месяц, поэтому вторую ее дозу стоит ввести не менее чем за две недели до поездки, если вы намерены посетить опасный регион.

Привиться так перед поездкой в эндемичный регион будет лучше, чем не прививаться вообще. В дальнейшем можно завершить полный курс вакцинации еще одной прививкой через год. После этого иммунитет поддерживается ревакцинацией. Каждые три года нужно делать новую прививку.

В других странах рекомендации по ревакцинации могут отличаться. Например, в странах ЕС врачи могут исследовать кровь на наличие антител и проводить ревакцинацию раз в пять лет.

Нужно ли прививать животных?

Собаки и кошки часто подцепляют клещей. Как правило, их прививают не от энцефалита, а от других заболеваний, которые переносят клещи: пироплазмоза (бабезиоза) и боррелиоза.

Помимо вакцины, есть и другие способы защитить животное: например, превентивная обработка от клещей с помощью ошейников, спреев и капель. Кроме того, можно использовать инсектицидные препараты, которые продаются в зоомагазинах. Они снижают вероятность передачи болезней от клеща к животному, так как его кровь на время обработки становится токсичной для паразитов. Эти препараты можно использовать как превентивно, так и после укуса. По поводу их применения стоит посоветоваться с ветеринаром.

Где обитают клещи и как осмотреть себя?

Клеща чаще всего можно подцепить в траве или с кустов. Они ползут снизу вверх. Их любимые места для укуса — те, где кожа особенно тонкая и нежная: на голове, шее, за ушами, под мышками и в зоне паха. Место присасывания клещ выбирает себе минимум час, поэтому регулярный осмотр себя и других может предотвратить укус.

Собираясь на природу, стоит надеть высокие ботинки или сапоги, одежду с длинными рукавами, заправить брюки в носки. На светлой одежде клеща заметить проще. Волосы лучше убрать под головной убор. Всю одежду и открытые участки кожи лучше обработать специальным средством от клещей. А на траве не стоит сидеть без подстилки.

Что делать, если клещ уже укусил?

Если вы можете удалить клеща в поликлинике или больнице, лучше сделайте это там. Во многих российских больницах клеща можно отправить на анализ. Если тест покажет, что клещ был инфицирован, инфекционист назначит пациенту профилактику.

Но и самостоятельно удалить клеща тоже можно. Это нужно делать быстро и решительно. Можно подцепить его петлей из нитки, пинцетом или специальным «клещевертом» или «клещедером», который продается в аптеках.

Не стоит капать на клеща маслом, спиртом, керосином или использовать огонь. От этого он не «задохнется и отвалится», как обычно считают советующие этот способ, а, напротив, вопьется в вас еще сильнее.

Если вы оторвали тельце клеща от головы, не стоит ковырять ранку сильнее — так вы можете занести инфекцию. Сначала обработайте место укуса йодом или другим спиртосодержащим антисептиком, а потом удалите голову, подцепив жало, например, иголкой, которую перед этим также обработайте антисептиком. После этого снова смажьте рану антисептиком.

Вытащив клеща, стоит его сохранить, чтобы отнести в лабораторию и узнать, не инфицирован ли он. Для транспортировки клеща подойдет любой герметичный пузырек: поместите туда клеща и чуть увлажненную ватку. Если его не удалось извлечь живым, фрагменты можно положить в пакет и транспортировать в термосе со льдом.

В других странах клеща могут не принять на анализ или анализ может быть платным. Уточните в местных медицинских организациях, какие правила в вашей стране пребывания.