Подростков обвинили в сожжении Библии на мангале

В Ставрополье подростки сожгли на мангале Библию. На них завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 2 мая молодые люди, находясь во дворе дома в Новоалександровске, сожгли Новый Завет из-за «религиозной ненависти». Свои действия они записали на видео и выложили ролик в соцсетях, таким образом «оскорбив чувства верующих». В СК сообщили о задержании подозреваемых. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Каждому грозит до восьми лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza пишет, что силовики задержали троих учащихся филиала Ставропольского кооперативного техникума в Новоалександровске: 17-летнего Юрия М., 20-летнего Данилу Ж. и 21-летнего Дмитрия С.

Один из молодых людей — Данила — на допросе сообщил, что они с друзьями нашли книгу «под каким-то забором» во время празднования дня рождения и не придали значения тому, что это была за книга. Также юноша сказал, что увидел в ней «что-то против бога и Иисуса». На вопрос о том, как снятое видео оказалось в интернете, он сказал, что не знает. Мать другого задержанного рассказала, что ее сын в тот вечер много выпил и плохо помнит произошедшее.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал видео с извинениями молодых людей. На записи двое юношей с заблюренными лицами просят прощения «у всех верующих, кого они обидели и чьи чувства задели». Они пообещали «больше никогда такого не делать».

«Они раскаиваются, их родные — переживают. Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — такой подписью губернатор сопроводил видео.

Ранее суд в Чечне приговорил уроженца Севастополя Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии и 300 часам обязательных работ по делу об оскорблении чувств верующих. 19-летнего курьера Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде из-за видео, на котором он сжигает Коран. Юношу отправили под стражу в СИЗО Грозного. Там его жестоко избил сын главы Чечни Адам Кадыров.

Обновлено в 22:37. Добавлена информация про видео с извинениями.

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