СМИ: TikTok стал полностью доступен в России

Популярная соцсеть TikTok снова полностью доступна в России. Пользователи теперь могут выкладывать собственные видео в соцсеть, утверждает ТАСС. В то же время корреспонденту «Холода» не удалось опубликовать ролик.

Приложение TikTok перестало работать на территории России в марте 2020 года из-за принятого в стране закона о военных «фейках». Пользователи с российскими ip-адресами не могли выкладывать ролики в соцсеть и просматривать контент из других стран. В этой части, как выяснил «Холод», ничего не изменилось, по крайней мере пока. TikTok по-прежнему показывает только ролики из России и в основном старые.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору подумать о полной блокировке приложения TikTok в России. Там посчитали, что в результате выиграют отечественные соцсети, которые за счет этого якобы смогут увеличить свою аудиторию примерно на 30 миллионов человек. Служба должна рассмотреть обращение до 8 мая.

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В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Евросоюза могут запретить TikTok. Приложение она назвала «опасным».

Кроме того, в Евросоюзе заявили, что хотят запретить новый сервис TikTok Lite. Там считают, что он может вызвать «такую ​​же зависимость, как сигареты». Приложение выдает материальное вознаграждение пользователям за просмотры, лайки, подписки и приглашения друзей.

Американские власти утверждают, что TikTok угрожает национальной безопасности. Конгресс США принял закон, который должен вынудить китайскую компанию ByteDance продать соцсеть американскому владельцу. В Белом доме уверены, что Китай может влиять на политику компании, например, решать какие видео показывать американцам. Власти Китая назвали закон несправедливым.

В конце 2023 года журналисты BBC нашли в TikTok сотни аккаунтов, которые, как утверждалось, распространяли дискредитирующую информацию об украинских чиновниках. В создании сети тогда обвинили Россию.

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