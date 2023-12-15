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Сеть фальшивых аккаунтов в TikTok, возможно связанная с Россией, занималась дискредитацией украинских чиновников — BBC

18:44 • 15.12.2023

Журналисты BBC обнаружили в TikTok сеть фальшивых аккаунтов, коорые распространяли ложную информацию, дискредитирующую украинских чиновников.

Как пишет издание, ему удалось обнаружить по крайней мере 800 аккаунтов, выпускавших ролики в одно и то же время и с похожим содержанием. Во всех них утверждалось, что высокопоставленные украинские чиновники после начала российского вторжения в Украину стали владельцами элитной недвижимости за рубежом.

Ранее дочь бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Анастасия Штайнхауз утверждала, что немалую роль в его отставке стало распространение в сети, в том числе в TikTok, ложной информации, дискредитирующей его отца. В частности, в TikTok появились многочисленные видео, в которых утверждалось, что Резников купил дорогое жилье во Франции и Испании.

Журналисты BBC обнаружили косвенные доказательства, указывающие на возможное российское происхождение этой сети аккаунтов в TikTok. Так, многие видео содержали ссылки на связанные с Россией поддельные «новостные» сайты.

В руководстве TikTok признали существование проблемы и сообщили, что уже удалили более 12 тысяч поддельных аккаунтов, которые распространяли дискредитирующую информацию в том числе на итальянском и английском языках. 

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