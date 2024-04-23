Евросоюз предложил запретить TikTok Lite из-за риска зависимости у пользователей

Евросоюз заявил, что хочет запретить новый сервис TikTok Lite из-за того, что он может вызвать зависимость от соцсети — сервис выдает награду пользователям за просмотр видео и оставленные реакции. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Евросоюза, TikTok Lite может вызвать «такую ​​же зависимость, как сигареты». Сервис предлагает пользователям в качестве призов ваучеры Amazon, подарочные карты PayPal или валюту TikTok Coins за баллы, заработанные за «задачи». Под «задачами» подразумевается просмотр и лайки контента, подписки на авторов или приглашение друзей присоединиться к платформе.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил, что китайская платформа TikTok может негативно сказаться на несовершеннолетних и привести к «зависимости, тревоге, депрессии, расстройству пищевого поведения, низкой концентрации внимания».

Евросоюз хочет получить доказательства безопасности детей, которые используют соцсеть. Если запрет TikTok Lite вступит в силу, это будет первый случай, когда ЕС воспользуется Законом о цифровых услугах, который вступил в силу в августе 2023 года. Закон разрешает Евросоюзу вводить санкции против компаний, в том числе назначать штрафы и запрещать деятельность на территории всего ЕС.

Бретон заявил, что платформа обмена видео «не смогла доказать», что TikTok Lite соблюдает обязательства по закону. Он также отметил, что сервис был запущен во Франции и Испании в апреле, в то время как с февраля в отношении TikTok ведется расследование, связанное с другими нарушениями Закона о цифровых услугах.

Ранее Еврокомиссия дала платформе сутки на оценку рисков, связанных с запуском TikTok Lite. После комиссия заявила, что не получила удовлетворительных ответов от TikTok по поводу мер защиты от зависимости. Теперь у платформы есть время до 24 апреля, чтобы «представить аргументы в свою защиту, которые комиссия тщательно оценит», прежде чем принять окончательное решение.

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