Власти ЕС допустили запрет TikTok

Власти Евросоюза могут запретить TikTok. Об этом, как пишет издание Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе предвыборных дебатов.

«Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok», — сказала она, напомнив, что в феврале 2023 года Еврокомиссия запретила своим сотрудникам пользоваться TikTok на служебных смартфонах.

Ранее газета The Guardian писала, что власти ЕС хотят запретить приложение TikTok Lite. Европейские чиновники утверждали, что оно может вызвать «такую ​​же зависимость, как сигареты» из-за того, что приложение предлагает своим пользователям материальное вознаграждение за просмотр видео и оставленные реакции.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете TikTok. В документе есть оговорка, что запрет вступит в силу через 270 дней в том случае, если владеющая приложением китайская компания ByteDance, не продаст свой бизнес на территории США.

Запрет TikTok американские власти мотивировали тем, что приложение собирает персональные данные пользователей и поэтому представляет угрозу национальной безопасности США.

В свою очередь, представители Byte Dance назвали запрет TikTok нарушением права американцев на свободу слова и заверили, что персональные данные американских пользователей приложения не будут переданы китайскому правительству, даже если оно этого потребует.

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