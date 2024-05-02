Россия повредила больше половины украинской энергосистемы

Более половины объектов энергосистемы Украины получили повреждения в результате российских ударов. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры Украине необходимы дополнительные системы ПВО. Он отметил, что принятая недавно властями США новая программа военной помощи Украине «повысила моральных дух украинских солдат и гражданского населения».

«Если бы пакет, объявленный сразу после принятия закона [о поддержке Украины], содержал зенитные системы Patriot, этот импульс был бы еще сильнее», — добавил он.

В 2024 году российские военные возобновили массированные удары по украинским энергетическим объектам. 22 марта армия России атаковала ракетами и дронами-камикадзе электростанции и электросети Украины. В Киеве этот удар назвали самой крупной атакой на энергосистему страны с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В ходе атаки сильнее всего пострадала критическая инфраструктура Харькова, в результате чего город оказался практически полностью обесточен. Позже городские власти сообщили, что критическая инфраструктура города была полностью уничтожена.

Среди прочих под удар тогда попала и крупнейшая украинская гидроэлектростанция — ДнепроГЭС.

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