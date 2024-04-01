Россия уничтожила критическую инфраструктуру Харькова

Критическая инфраструктура Харькова практически полностью уничтожена в результате ударов российских войск. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, более 150 тысяч харьковчан остались без крыши над головой, кроме того, в городе серьезные проблемы с энергоснабжением. «Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова. Разрушили дома в частном секторе. Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия», — рассказал Терехов местным журналистам.

В свою очередь, «Агентство» пишет, что в результате российских ударов из строя оказались выведены около 20% электрогенерации Украины. Больше всего пострадали электрогенерирующие мощности компании ДТЭК, обеспечивающей четверть поставок электроэнергии в стране.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, 22 и 29 марта российские войска нанесли удары по тепловым и гидроэлектростанциям почти во всех украинских регионах. Также были разрушены распределительные электроподстанции.

Среди прочих повреждения получили пять из шести станций ДТЭК, некоторые агрегаты полностью разрушены, а некоторые повреждены на 50% и более. «Это касается как западных регионов, так и центральных регионов, причем повреждено как оборудование, необходимое для производства электроэнергии, так и для ее передачи со станции в сеть», — заявил Сахарук.

22 марта российские военные нанесли масштабный удар ракетами и дронами-камикадзе по электростанциям и электросетям Украины. В Киеве этот удар назвали самой крупной атакой на энергосистему страны с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В ходе атаки сильнее всего пострадала критическая инфраструктура Харькова, в результате чего город оказался практически полностью обесточен.

Среди прочих под удар тогда попала и крупнейшая украинская гидроэлектростанция — ДнепроГЭС.

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