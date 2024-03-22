Российская армия нанесла ракетный удар по ДнепроГЭС 

В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе ДнепрогГЭС.После этого целые города остались без света, а власти предупредили об аварийных отключениях электроснабжения.

Министр энергетики Украины Герман Галушенко назвал произошедшее «самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время». В результате ракетного удара на ДнепроГЭС начался пожар.

Украинский телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на «Укргидроэнерго» пишет, что удару подверглись гидросооружения и плотина ГЭС, однако угрозы прорыва дамбы нет.

«Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — сообщили в компании.

В свою очередь, советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко

написал в своем телеграм-канале, что российская ракета попала в троллейбус, ехавший по дамбе в момент атаки. По его словам, внутри были пассажиры — местные жители, которые добирались на работу. Сколько из них стали жертвами атаки Андрющенко не уточнил, но опубликовал фото горящего остова троллейбуса.

Об ударе по ДнепроГЭС также сообщил ряд российский провоенных телеграм-каналов. В то же время российское Минобороны никак не комментировало эти сообщения.

Одновременно российская армия нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких украинских регионах. Так, власти Харькова сообщили о по меньшей мере 15 ударах по энергетической инфраструктуре. «Город практически полностью без света», — написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

О 12 ракетных ударах сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, Запорожская АЭС находится «на грани блэкаута». В результате удара отключилась линия электропередач, соединяющая АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В Кривом Роге Днепропетровской области целями российского удара также стали объекты критической инфраструктуры. Мэр города Александр Вилкул предупредил о введении графика аварийных отключений электроснабжения. Он посоветовал жителям набрать воды, зарядить гаджеты и павербанки.

Об аварийных отключениях света после российского ракетного удара сообщили также власти Сумской области.

В результате удара по Львовской области загорелся объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе, написал в своем телеграм-канале глава региона Максим Козицкий.

Также в ряде украинских регионов после российского удара начались перебои с доступом в интернет. Об этом сообщил сервис Netblocks. По его данным, проблемы со связью зафиксированы, в частности, в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Хмельницком.

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