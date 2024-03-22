Россия нанесла мощнейший с начала войны удар по энергосистеме Украины

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это стало крупнейшей атакой на энергосистему Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире Национального телемарафона.

По его словам, целями ударов стали тепловые и гидроэлектростанции, а также магистральные подстанции. Больше всех пострадала энергетическая инфраструктура в Харькове. Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город остался «практически полностью без света».

Кудрицкий сообщил, что после удара «контролируемые ограничения» энергоснабжения пришлось ввести в целом ряде украинских регионов, преимущественно на левом берегу Днепра.

Среди целей российского удара оказалась и крупнейшая украинская гидроэлектростанция — ДнепроГЭС. Кудрицкий заверил, что, несмотря на несколько попаданий, «пока нет никаких рисков прорыва дамбы».

В свою очередь, глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил «Радио Свобода», что в результате российского удара серьезные повреждения получило одно из двух зданий ГЭС.

По его словам, в ходе атаки было два прямых попадания по зданиям ГЭС-1 и ГЭС-2. Последнее теперь требует значительного ремонта. «Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она [ГЭС-2] работать» — сказал Сирота.

Всего в ходе атаки в ночь на 22 марта российские войска запустили по целям в Украине 63 ударных беспилотника типа «Шахед» и 88 ракет различных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ведомства, сбить удалось 92 воздушных цели — 55 «Шахедов», 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным МВД Украины, жертвами российского удара стали два человека, 14 получили ранения, а еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. Он отметил, что это не окончательные данные и они будут уточняться.

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