Подругу пропавшей Седы Сулеймановой допросили в Чечне 

Близкую подругу пропавшей чеченки Седы Сулеймановой Лену Патяеву допросили в Грозном как заявительницу по ее делу. Для этого она вместе с адвокатом еще 26 апреля прилетела в Чечню, сообщает Кризисная группа СК SOS.

«Я сделала все, что от меня зависело, чтобы помочь следствию. Я приехала непосредственно в Грозный, чтобы следователь, ведущий дело, смог сам меня допросить. Я ответила на все его вопросы и выразила готовность пройти полиграф при необходимости. Я действительно хочу, чтобы судьба моей подруги была расследована и готова и в дальнейшем делать для этого все, что в моих силах», — отметила Патяева.

Как сообщается, пройти проверку на полиграфе следователь Хизир Атангереев предложит всем участникам процесса, в частности, родным Сулеймановой, которых правозащитники подозревают в ее убийстве. Неизвестно, допросили ли уже родственников девушки и согласились ли они пройти полиграф. По закону любой человек без каких-либо последствий может отказаться от такого опроса.

В начале апреля в связи с исчезновением Сулеймановой возбудили дело об убийстве. Тогда же родственники девушки заявили, что в феврале она якобы опять сбежала из дома. При этом, как писали правозащитники, родные Сулеймновой путались в показаниях: «Шестого февраля журналисты звонили семье Сулеймановой. Два близких родственника Седы заявляли, что она сейчас находится рядом с ними, но трубку передать отказывались. Теперь же в семье говорят, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении еще пятого февраля».

В СК SOS подчеркивают, что никто из членов семьи, в том числе мать Сулеймановой, не обращались в полицию в связи с ее исчезновением. Ранее правозащитники предупреждали, что в Чечне Сулеймановой может грозить «убийство чести».

Седа Сулейманова сбежала из дома осенью 2022 года из-за родственников, которые обвиняли ее в «недостаточной религиозности» и решили принудительно выдать замуж. В августе 2023 года ее задержали в Петербурге как подозреваемую в краже. Заявление на Сулейманову написала ее мать. После этого девушку увезли в Грозный и передали родственникам. Чуть позже уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал фотографию с Сулеймановой и с тех пор девушку никто не видел.

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