Дело в связи с исчезновением чеченки Седы Сулеймановой возбудили по статье об убийстве 

В связи с исчезновением Седы Сулеймановой возбудили дело об убийстве (статья 105 УК), сообщает кризисная группа СК SOS. Родственники девушки, живущие в Чечне, говорят, что она якобы сбежала из дома еще в начале февраля.

«Если человек исчезает, то дело по 105-й статье возбуждают лишь в том случае, если обстоятельства позволяют предположить убийство», — говорится в сообщении правозащитников.

Заявительницей по этому делу является подруга Сулеймановой Елена Патяева. В ближайшее время ее должен опросить следователь. Потерпевшей признали мать Сулеймановой.

СК SOS отмечает, что показания родственников Сулеймановой о дате ее очередного побега расходятся: «Шестого февраля журналисты звонили семье Сулеймановой. Два близких родственника Седы заявляли, что она сейчас находится рядом с ними, но трубку передать отказывались. Теперь же в семье говорят, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении еще пятого февраля».

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Никто из членов семьи, в том числе мать Сулеймановой, не обращались в полицию в связи с исчезновением девушки, подчеркивают правозащитники. Ранее они предупреждали, что после возвращения в Чечню Сулеймановой может грозить «убийство чести».

Седа Сулейманова сбежала из дома осенью 2022 года, так как родственники решили принудительно выдать ее замуж, а также обвиняли в «недостаточной религиозности». В августе 2023 года ее задержали в Петербурге. Полицейские сообщили, что она подозревается в краже украшений. Заявление на Сулейманову написала ее мать.

После этого девушку увезли в Грозный, передали родственникам и с тех пор ее не видели ни друзья, ни правозащитники. В феврале этого года кризисная группа СК SOS сообщала, что Сулейманову могли убить члены ее семьи.

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