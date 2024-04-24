Власти предложили платить студенткам за ранние роды

Власти Карелии собираются разработать законопроект, согласно которому студенткам техникумов и университетов будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков, выступая с отчетом о работе регионального правительства перед Заксобранием.

По задумке, получить выплату смогут учащиеся, не достигшие 25-летнего возраста. «Сегодня очень важно стимулировать более раннее рождение первого ребенка. Нам об этом говорят в том числе врачи нашего перинатального центра», — сказал Парфенчиков.

«Важно, чтобы первый ребенок рождался в более раннем возрасте, тогда будет больше надежд на многодетные семьи. А это одна из наших основных целей развития», — добавил он. После этого в зале раздались аплодисменты.

В середине марта стало известно, что все частные клиники Петрозаводска в Карелии отказались сделать местной жительнице аборт, сославшись на запрет Минздрава. Провести процедуру согласились в государственной клинике, но при условии, что женщина соблюдет «неделю тишины», то есть подождет аборта в течение недели после обращения в учреждение. При этом после шестой недели беременности делать медикаментозный аборт, который считается более щадящим, нельзя.

Ранее Министерство здравоохранения разослало в регионы методические рекомендации по оценке репродуктивных возможностей россиян. Под программу подпадают женщины и мужчины от 18 до 49 лет. Предполагается, что осматривающие их гинекологи и урологи будут делить пациентов на три категории по степени их способности заводить детей.

Летом 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко пожаловался на «порочную практику», когда женщины сначала учатся и делают карьеру, и только потом рожают. «Когда доходит до реализации репродуктивных своих задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье. И возникают сложности с деторождением, включая в том числе бесплодие и многое другое», — посетовал он.

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