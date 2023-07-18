18 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы представил депутатам доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья. В своем выступлении он назвал «порочной практикой» стремление женщин сделать карьеру и добиться материального благополучия перед тем, как рожать детей.

«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого уже, так сказать, подходя к такому сложному репродуктивному возрасту, озаботиться о деторождении», — сказал Мурашко.

По его словам, из-за поздней беременности, ЭКО и проблем с репродуктивным здоровьем «сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка». Мурашко считает, что сложившуюся ситуацию необходимо «в корне пересмотреть»: «Женщина должна понимать, что, чем раньше она родит, конечно, в пределах физиологических наших рекомендаций… Поэтому возраст рождения первого и второго ребенка имеет важное значение для здоровья самого ребенка и для здоровья женщины».

Мурашко также заявил, что женщины, родившие в молодости, якобы не лишают себя шансов на карьеру и привел в пример «массу успешных женщин» в своем окружении. Кроме того, он предложил влиять на решение женщин о рождении ребенка «со школьной скамьи», а через портал «Госуслуги» давать им «всю информацию о поддержке», вероятно, подразумевая материнский капитал.

Накануне, 17 июля, Мурашко выступал на заседании президиума фракции «Единая Россия». Там он заявил, что препараты для медикаментозного прерывания беременности должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. Минздрав может ограничить их продажу до конца 2023 года. Тогда он жаловался на ту же «порочную практику».

«Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия… К сожалению, когда доходит до реализации репродуктивных своих задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье. И возникают сложности с деторождением, включая в том числе бесплодие и многое другое», — сказал Мурашко.

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