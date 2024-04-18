Россиян проверят на фертильность

Министерство здравоохранения разослало в регионы методические рекомендации по оценке репродуктивных возможностей населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под программу попадают мужчины и женщины от 18 до 49 лет. Мужчин должен осматривать врач-уролог. Если специалиста нет в медучреждении, осмотр должен проводить хирург, прошедший соответствующую подготовку. Женщин будут осматривать в женских консультациях или на приеме у акушера-гинеколога.

В результате осмотров пациентов поделят на три категории. К первой относятся те, у кого не выявлено проблем со здоровьем. Ко второй — женщины с вредными привычками и разными хроническими заболеваниями, а также мужчины с избыточной лишним весом, ожирением и заболеваниями эндокринной системы. Мужчин, которые ранее болели инфекциями, передающимися половым путем, тоже отнесли ко второй группе.

К третьей группе отнесли женщин, имеющих гинекологические заболевания, и мужчин с диагностированным бесплодием, отклонениями в спермограмме и тех, кто перенес лечение онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Людей, попавших во вторую и третью группы, будут направлять к профильным специалистам. Для женщин с гинекологическими заболеваниями должны быть составлены индивидуальные планы лечения.

В рекомендациях Минздрава также прописано, что женщин консультациях необходимо мотивировать на рождение детей. По мнению чиновников, оптимальный возраст для рождения ребенка — от 18 до 35 лет.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович опасается, что «не очень просто будет заставить ходить на диспансеризацию, а уж тем более сдавать спермограмму, которая совершенно необходима».

С ней согласна акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Она считает, что неприязнь к врачам можно исправить, если ввести в старших классах школы «программы по здоровому образу жизни и по охране репродуктивного здоровья».

Идею проверить россиян на способность заводить детей озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в декабре прошлого года. По ее словам, эта мера направлена на повышение рождаемости.

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