Наблюдатели сообщили о возможных «крупных выборах» в Чечне 

В сентябре в Чеченской республике могут пройти неожиданные и «крупные» выборы. Об этом говорится в еженедельном бюллетене движения по защите прав избирателей «Голос».

Такой вывод участники движения сделали основываясь на том, что Чечня подала заявку на участие в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре этого года. Однако, как отмечает «Голос», в регионе не планируется проведение крупных выборов в этом году. Там пройдут только муниципальные.

«Властям регионов с тотальными фальсификациями нет смысла внедрять онлайн-голосование — они и так выдают максимум поддержки властей на выборах. Не исключено, что в итоге мы либо увидим неожиданное назначение крупных выборов в регионе, либо заявка в итоге будет отозвана», — делает вывод «Голос».

Это предположение появилось на фоне сообщений о смертельной болезни главы Чечни. В понедельник «Новая газета Европа» сообщила, что Рамзан Кадыров уже несколько лет болен панкреонекрозом. Это заболевание плохо поддается лечению и у него высокий процент летальности.

Кремль, как пишет издание, с сентября прошлого года якобы разрабатывает план на случай смены власти в Чечне. Российские власти уже даже нашли замену тяжело больному Кадырову. «Новая газета Европа» утверждает, что его место может занять командир чеченского добровольческого объединения спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

После выхода новости о болезни Кадырова в его соцсетях появились два видео. На одном глава Чечни проводит совещание, а на другом тренируется в спортзале. «Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией», — говорится в подписи к последнему.

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