Российские спецслужбы планируют убийство сбежавшего в Украину пилота — «Россия 1»

Российские спецслужбы получили приказ убить летчика Максима Кузьминова, сбежавшего в Украину вместе со своим вертолетом Ми-8. Об этом говорится в сюжете, вышедшем в эфир телеканала «Россия 1», на который обратило внимание «Агентство».

Автором сюжета является «военкор» ВГТРК Сергей Зенин. В нем он называет Кузьминова «предателем Родины», «падальщиком» и «продажной шкурой». «Он также, как и те, кто его принял, забыл историю своей страны, своего народа, надругался над памятью предков, наплевал на память своего деда, заслуженного летчика Советского Союза», – говорит Зенин.

В сюжете также приводятся слова анонимного эксперта, который утверждает, что характер пулевых ранений на телах других членов экипажа вертолета Кузьминова говорит о том, что их застрелил именно он.

В сюжете также появляются четверо мужчин с заблюренными лицами, которых называют летчиками из того же полка, в котором служил Кузьминов. Все они выражают надежду на то, что Кузьминов в скором времени будет убит. «Все летчики, воюющие сейчас в зоне СВО, мечтают поквитаться за смерть боевых товарищей», — комментирует эти заявления Зенин.

В сюжете он также утверждает, что офицеры спецназа Главного разведуправления Минобороны России (известно как ГРУ) уже получили приказ на ликвидацию Кузьминова. После этого в кадре появляются представленные сотрудниками ГРУ мужчины с заблюренными лицами. «Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за предательство», — говорит один из них. «До суда не доживет», — добавляет второй.

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В конце августа украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР МО Украины сообщили, что российский пилот угнал и посадил на украинской территории вертолет Ми-8. Как сообщалось, это стало итогом спецоперации украинских спецслужб, в ходе которой семья летчика была вывезена из России. Также сообщалось о гибели еще двух членов экипажа вертолета, которые не были в курсе планов Кузьминова и попытались оказать сопротивление.

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