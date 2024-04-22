Turkish Airlines отказала россиянам в посадке на рейс

Нескольким россиянам, летевшим самолетами Turkish Airlines, из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун, отказали в посадке на стыковочный рейс в Стамбуле. Об этом один из пассажиров по имени Глеб рассказал в своем инстаграме, а также телеграм-каналам Mash и Shot.

По его словам, он летел в Мексику на концерт Мадонны. Несмотря на наличие брони в отеле и обратных билетов, ему отказали в посадке на рейс до Канкуна без объяснения причин и предложили за свой счет купить билет обратно в Петербург. В результате общая сумма потерь Глеба, по его словам, составила около 450 тысяч рублей.

Вместе с Глебом на рейс до Мексики не пустили еще нескольких россиян. Глеб рассказал, что на пересадке в Стамбуле уже на выходе к гейту дорогу ему и еще нескольким россиянам преградили сотрудники Turkish Airlines, которые заявили, что они дальше не полетят.

Одной из пассажирок отказали на основании того, что у нее слишком «маленькая история путешествий». Другому россиянину сотрудники авиакомпании просто заявили, что «Мексика вас не ждет».

По словам Глеба, сотрудники Turkish Airlines просто выискивали в очереди на посадку людей с российским загранпаспортами и перечеркивали им посадочные талоны, отказываясь как-либо пояснить свои действия.

Российские дипломаты ждут от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения, заявил РИА «Новости» генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Это не первый случай, когда Turkish Airlines не пустила на борт россиян. В начале апреля авиакомпания отказала в посадке на рейс трем гражданам России, которые также летели в Мексику. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян тогда заявил, что ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает «откровенно дискриминационный характер».

За несколько месяцев число российских туристов, которых не пустили на стыковочный рейс до пункта назначения в Южной Америке, перевалило за тысячу, утверждает Shot, ссылаясь на неназванный источник.

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