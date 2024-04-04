НАТО предложило мегаплан для помощи Украине на случай победы Трампа

На собрании НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг выступил с предложением разработать план финансирования Украины на 100 миллиардов долларов. По задумке, он растянется на пять лет и разрабатывается так, чтобы обезопасить Киев от поражения во время возможного президентства Дональда Трампа.

Страны-союзницы сдержанно отреагировали на предложение генерального секретаря. Участвовавшие в собрании министры иностранных дел сомневаются в жизнеспособности плана и при этом озадачены тем, как предоставить достаточную помощь Украине.

По словам высокопоставленного дипломата, присутствовавшего на обсуждении, некоторые министры предположили, что было бы лучше выделить меньшую сумму, которую союзники поддержали бы с большей вероятностью. На условиях анонимности присутствовавшие на обсуждении чиновники рассказали: многие министры отдельно подчеркивали, что новая инициатива не должна конкурировать с двусторонней помощью и помощью ЕС другим странам, а также обещать Украине помощь, которую не сможет предоставить.

Обсуждение нового пакета финансирования возникло на фоне ухудшения ситуации на фронте: Украина испытывает снарядный голод, а риск прорыва Россией линии обороны только растет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что «послал НАТО отрезвляющее сообщение»: он рассказал об украинских потерях от российской авиации и призвал укрепить противовоздушную оборону страны американскими «Patriot» — «единственными системами, эффективно перехватывающими баллистические снаряды».

В обсуждении «за закрытыми дверями» Кулеба также рассказал журналистам, что «союзники проведут учения по размещению, нахождению и идентификации этих систем ПВО, чтобы доставить их в Украину».

НАТО также хочет взять на себя большую ответственность за координацию поставок оружия в Украину — сейчас за поставки отвечает группа под руководством США. Такое решение позволит защитить будущие поставки от вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Экономическая поддержка Украины — не благотворительность, а вложение в нашу собственную безопасность, — сказал генсек Йенс Столтенберг журналистам. — Мы еще не приняли оконочательного решения по тому, как эта помощь будет реализовываться, но договорились начать планирование».

Пока страны еще не разработали единого плана распределения финансирования, но, вероятно, сумма поддержки будет высчитываться из ВВП отдельных государств. Этот метод позволит облегчить финансовое бремя поддержки для многих стран.

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