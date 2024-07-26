Куры краснеют в случае испуга и волнения

Элин Бертин, научный сотрудник Национального института сельскохозяйственных исследований во Франции, и ее коллеги из Турского университета выяснили, что домашние куры могут краснеть и распушать перья, выражая эмоции. Об этом сообщает CNN.

«Наше исследование показывает, что домашние куры чувствительны и обладают очень тонкими способами выражения своих эмоций», — утверждает Бертин.

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В результатах исследования, опубликованных в журнале Plos One, сказано, что куры распушают перья на голове, когда они довольны и спокойны, а покраснение на несколько секунд является реакцией на волнение в позитивных ситуациях, таких как ожидание поедания кормовых червей, а также в ситуациях страха, например, при поимке.

«У людей покраснение часто ассоциируется со стыдом или смущением, но оно также появляется при выражении целого ряда эмоций, таких как гнев или радость. Хотя эмоции курицы напрямую не сопоставимы с теми, которые испытывают люди, мы показали, что они также краснеют в течение нескольких секунд во время сильных эмоций», — добавила Бертин.

В отчете говорится, что ранее ученые уже исследовали выражения лица у многих млекопитающих, в том числе у собак, лошадей, свиней и мышей. Однако подобные исследования в отношении птиц не проводились.

По словам Бертин, чтобы понять, как куры визуально выражают эмоции, ученые провели четыре недели на французской ферме. Они наблюдали за 17 курами двух разных пород, снимая на видео их обычное поведение и реакции на различные раздражители.

Хотя ученые не смогли объяснить механизм, благодаря которому куры краснеют, они пришли к выводу, что щеки и мочки ушей лучше показывают эмоции птиц, чем другие части тела.

При этом ученые отмечают, что на результаты исследования могли повлиять неконтролируемые факторы, к примеру, естественное освещение или температура воздуха. Чтобы минимизировать неточности, исследователи проанализировали снимки кур с помощью инфракрасной термографии.

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