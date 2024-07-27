Вдыхание загрязненного воздуха в детстве провоцирует болезни легких во взрослом возрасте

Калифорнийские ученые во главе с Эрикой Гарсией выяснили, что загрязненный воздух, который люди вдыхают в детстве, является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье легких во взрослом возрасте. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, истоки исследования восходят к 1992 году, когда ученые начали изучать влияние загрязнения воздуха на группы детей в Калифорнии. Тогда в эксперименте приняли участие 12 тысяч школьников, некоторым из которых сейчас более 40 лет.

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В этом году Эрика Гарсия и ее коллеги попросили более 1300 человек из предыдущего исследования заполнить подробные анкеты. В них были вопросы в том числе об образе жизни и здоровье.

Первое открытие ученых состояло в том, что люди с более высоким уровнем воздействия загрязняющих частиц в детстве имели более высокую вероятность возникновения симптомов бронхита во взрослом возрасте. Эта связь была наиболее очевидна у тех, кто в детстве страдал астмой и испытывал проблемы с легкими. Таким образом, проявившиеся в детстве проблемы со здоровьем сохранялись и во взрослом возрасте.

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Кроме того, ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха в детстве и симптомами бронхита во взрослом возрасте у людей, у которых ранее не было проблем с легкими. Это, по мнению ученых, говорит о том, что вред, причиненный загрязнением воздуха в детстве, может проявиться только во взрослой жизни.

The Guardian отмечает, что жители Лондона до сих пор испытывают на себе последствия так называемого Великого смога — загрязнения воздуха в 1952 году, из-за которого погибли 12 тысяч человек.

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