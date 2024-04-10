В Оренбурге уровень воды в Урале превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг уровня в 978 сантиметров и продолжает расти. Об этом сообщили в администрации города. Ранее там называли «опасной» отметку в 930 сантиметров.

По данным на утро 10 апреля в Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка.

О том, что уровень воды в Урале превысит опасные значения, мэр Оренбурга Сергей Салмин предупреждал еще 8 апреля. Тогда он напомнил, что в городе действует режим чрезвычайной ситуации и призвал жителей подтопленных районов немедленно покинуть свои дома.

«Вода может прийти ночью. Вы подвергаете свою жизнь и жизнь близких опасности. Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасные значения. Не ждите этого. Уезжайте прямо сейчас», — сказал Салмин в видеообращении.

Наводнение в Оренбургской области началось после прорыва дамбы в Орске 5 апреля, затем дамбу прорвало еще в двух местах 6 и 8 апреля. В результате в центральной части Оренбургской области оказались подтоплены 19 населенных пунктов, на востоке — 11, а на западе — 25. Местные власти ожидают, что ситуация с половодьем стабилизируется не раньше 25 апреля.

По факту прорыва дамбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о халатности (часть 1 статьи 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (часть 1 статьи 216 УК). Максимальное наказание по одной из них — лишение свободы на срок до трех лет.

Позже глава компании «Спецстрой», которая почти за миллиард рублей построила дамбу в Орске, Сергей Комаров обвинил в ее прорыве грызунов.

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