Грызунов обвинили в прорыве дамбы в Орске

Директор компании «Спецстрой», которая почти за миллиард рублей построила дамбу в Орске, Сергей Комаров обвинил в ее прорыве грызунов. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

По словам Комарова, изначально у него было две версии произошедшего. Первая — человеческий фактор. Он предположил, что кто-то мог проложить через дамбу «какую-то коммуникацию для сброса сточных вод».

«Посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. И остался только фактор: грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-трех сантиметровой дырочки, норки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — сказал Комаров.

Решение о строительстве дамбы для защиты Орска от наводнений власти Оренбургской области приняли в 2010 году. Стоимость сооружения протяженностью более 15 тысяч метров оценивалась в 932 миллиона рублей. Строительство дамбы началось в 2011 году, а в эксплуатацию ее сдали спустя три года.

В июне 2020 года Ростехнадзор нашел 38 нарушений при эксплуатации дамбы. Муниципалитет тогда оштрафовали 20 тысяч рублей, пишет «Медуза».

Следственный комитет по факту прорыва дамбы в Оренбургской области возбудил уголовное дело по двум статьям: о халатности (часть 1 статьи 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (часть 1 статьи 216 УК). Максимальное наказание по одной из них — лишение свободы на срок до трех лет.

После прорыва дамбы в Орске в центральной части Оренбургской области подтоплено 19 населенных пунктов, на востоке — 11 населенных пунктов, а на западе — 25. Местные власти предупредили, что в ближайшие сутки может затопить еще две тысячи жилых домов.

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