Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области под угрозой оказались 4 тысячи домов

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, местные власти объявили режим ЧС и начали эвакуацию местных жителей. В зону подтопления попадают 4258 жилых домов, в которых живут около 10987 человек, сообщили в местной администрации.

Телеграм-канал Shot пишет, что на выезде из района Старого города, где существует наибольшая угроза затопления, скопились десятки легковых автомобилей. Очевидцы рассказали каналу, что к самой дамбе подъезжают грузовики с щебнем и камнями, чтобы с их помощью остановить прорыв воды и укрепить конструкцию.

По информации администрации Орска, местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения, оборудованные в школах. Людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. В пунктах временного размещения дежурят врачи, людям раздают еду и предоставляют спальные места. Телеграм-канал Mash отмечает, что из Орска эвакуировали уже более 3000 человек, включая более 700 детей.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что жителей Орска начали эвакуировать за несколько часов до прорыва дамбы. На опубликованных кадрах видно, что город уже тогда был подтоплен из-за резкого подъема уровня воды. В Орске сработали сирены, предупреждающие местных жителей об эвакуации.

По информации «Урал56.Ру», на дамбе обнаружили две протечки, одну из них успели засыпать. Издание «7х7» отмечает, что на некоторых улицах Орска отключили электричество. Ранее местные власти ввели в регионе режим ЧС муниципального характера.

«Коммерсантъ» пишет, что уровень воды в реках резко поднялся из-за потепления. Всего в Оренбургской области затоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. По словам мэра Орска Василия Козупицы, в ночь на 4 апреля сбор с Ириклинского водохранилища на реке Урал увеличился с 890 до 1672 кубометров в секунду.

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