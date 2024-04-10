Удары Украины могут вынудить Россию снизить качество бензина

Российское правительство рассматривает возможность смягчения экологических требований к топливу. Это позволит использовать более низкокачественный бензин в условиях возможного дефицита на фоне ударов украинских дронов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Собеседники агентства отмечают, что таким образом на внутренний рынок будет поступать на 10% бензина больше, чем сейчас. Этого будет достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

Из-за атак украинских беспилотников российские предприятия по первичной переработке нефти сократили свои мощности примерно на четверть, подсчитал Reuters. Ранее об этом также сообщали «Важные истории». Чтобы снизить риски дефицита бензина, Россия ввела временный запрет на экспорт этого вида топлива. Теперь российское правительство рассматривает возможность снижения планки по содержанию в бензине этанола и некоторых добавок, говорят источники агентства. При этом уровень содержания в топливе серы, как ожидается, не изменится. По словам одного из собеседников Reuters, эта мера поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих предприятиях.

По данным агентства, основной объем производства низкосортного бензина в России приходится Ангарский завод в Восточной Сибири и на Орский НПЗ, который остановил производство из-за наводнения.

Ранее Россия попросила у Казахстана помощи на случай дефицита бензина, сообщал Reuters. Один из собеседников агентства утверждал, что сделка уже согласована, но ее детали не разглашались. В Минэнерго это опровергли. Также Reuters писал, что Москва увеличила импорт топлива из Минска.

С начала 2024 года, по подсчетам агентства, украинские дроны атаковали как минимум 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. Тогда сообщалось, что из-за санкций российские компании не могут найти нужные запчасти и специалистов для ремонта.

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