Санкции мешают ремонтировать российские нефтеперерабатывающие заводы 

Российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Из-за американских и западных санкций НПЗ не могут найти нужные запчасти и специалистов, которые бы их установили. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на несколько источников.

Так, 4 января на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) сломалась установка для производства бензина. Агентство со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, пишет, что есть только одна компания, которая могла бы помочь с ремонтом, но она американская. Эта фирма входит в состав транснационального концерна UOP. Она ушла из России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

«Инженеры бросились искать запчасти, но ничего не смогли найти. Затем вся установка просто остановилась», — сказал близкий к «Лукойлу» собеседник Reuters. В результате один из крупнейших заводов НОРСИ сократил производство бензина на 40%, подчеркивает агентство.

Неделю назад вице-премьер Александр Новак заявил, что «Лукойл» рассчитывает восстановить сломанное на НПЗ НОРСИ оборудование в течение одного-двух месяцев. По его словам, в России производится необходимое для ремонта оборудование.

Однако из-за атак украинских беспилотников ситуация только усугубляется. С начала года они нанесли удары по меньшей мере по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате производство бензина в России сократилось более чем на 14%.

«Если беспилотники продолжат атаковать такими же темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, то Украина сможет сокращать российские нефтеперерабатывающие мощности быстрее, чем российские фирмы смогут их ремонтировать», — считает эксперт по энергетической отрасли России и научный сотрудник-нерезидент Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.

В конце марта газета Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить наносить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры, в частности, по предприятиям топливно-энергетического комплекса. В Вашингтоне опасаются, что эти атаки приведут к росту цен на нефть.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.