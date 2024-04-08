Россия попросила помощи у Казахстана на случай дефицита бензина

Москва просит Астану создать резерв в 100 тысяч тонн бензина на случай возникновения в России дефицита топлива из-за атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три источника в отрасли.

Один из собеседников агентства утверждает, что сделка уже согласована. Кроме того, Reuters пишет, что помочь России с поставками бензина готов Минск. В марте Москва увеличила импорт из Беларуси, чтобы справиться с дефицитом топлива на внутреннем рынке. В феврале, как сообщалось, Россия импортировала 590 тонн беларусского бензина, а в первой половине марта импорт достиг почти трех тысяч тонн. В январе поставок из Беларуси не было.

В конце марта «Важные истории», ссылаясь на официальные данные Росстата, сообщили, что после серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам производство бензина в России с 18 по 24 марта сократилось более чем на 14% в годовом выражении.

В начале апреля украинские дроны нанесли удары по российским объектам на рекордном удалении от линии фронта. Под удар, в частности, попал нефтеперерабатывающий завод в городе Нижнекамск республики Татарстан.

При этом с начала года украинские беспилотники атаковали как минимум по 12 российских нефтеперерабатывающих завода, подсчитал Reuters. Их ремонт, по данным агентства, осложняется санкциями: российские компании не могут найти нужные запчасти, а также специалистов, которые бы их установили.

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