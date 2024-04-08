Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины

Российские военные используют новую тактику ударов по энергосистеме Украины. Теперь они атакуют слабозащищенные с воздуха регионы, концентрируя огонь на электростанциях. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на представителей украинских энергетических компаний.

Как отмечает издание, только за последнюю неделю марта Россия нанесла ракетные удары по семи тепловым и двум гидроэлектростанциям в Украине.

Теперь перед украинскими энергетиками стоит задача по восстановлению электроснабжения до наступления следующей зимы. «Наша цель — восстановить как можно больше к октябрю», — заявил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии в Украине, на долю которого приходится около четверти электрогенерации в стране. В результате последних российских ударов были выведены из строя около 80% мощностей этой компании.

Тимченко рассказал, что зимой 2022-2023 года Россия атаковала электроподстанции по всей Украине, стремясь оставить без света украинские города. Теперь же, по его словам, российские военные концентрируют огонь на электростанциях слабо прикрытых украинской ПВО, пытаясь разрушить их полностью.

При этом Россия использует для таких атак дорогостоящие баллистические ракеты, эффективно бороться с которыми могут лишь американские системы Patriot, преимущественно сосредоточенные в Киевской области.

22 марта российские военные нанесли масштабный удар ракетами и дронами-камикадзе по электростанциям и электросетям Украины. В Киеве этот удар назвали самой крупной атакой на энергосистему страны с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В ходе атаки сильнее всего пострадала критическая инфраструктура Харькова, в результате чего город оказался практически полностью обесточен.

Среди прочих под удар тогда попала и крупнейшая украинская гидроэлектростанция — ДнепроГЭС.

Позже власти украинского Харькова сообщили, что в результате российских ударов была полностью уничтожена критическая инфраструктура города.

Читать еще Я отсидела за убийство мужа и стала комиком Теперь у меня новые отношения, блог и стендап

Читать еще Родители ругали дочь за плохие оценки Она выросла и заказала их убийство

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.