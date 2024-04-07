Из-за прорыва дамбы ситуация с паводком в Оренбурге остается критической

Власти Оренбурга сообщили, что паводковая ситуация ухудшается. Накануне глава города Сергей Салмин пригрозил жителям опасной зоны принудительной эвакуацией. В городе, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.

Так, уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 сантиметров, сообщили в местной мэрии. Ситуацию там назвали критической и отметили, что в ближайшие дни уровень воды продолжит расти. В настоящее время вблизи города он составляет 856 сантиметров, опасным считается уровень в 930 сантиметров.

Число подтопленных жилых домов в Оренбургской области превышает 6600. Кроме того, в ближайшие сутки там ожидаются обильные дожди, что усложнит ситуацию с паводком.

В зоне подтопления под Оренбургом оказался питомник, в котором проживают более 40 хаски. Они вместе с владельцем более суток ждали спасателей.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица тогда сказал, что дамба получила повреждения в двух местах. Власти начали эвакуацию людей из подтопленных районов.

В свою очередь, в прокуратуре заявили, что прорыв случился из-за несвоевременно принятых мер по содержанию дамбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».

Власти Орска сообщили о смерти четырех человек, но заявили, что они не были связаны с паводком. Так, ​​по данным местной мэрии, у двоих случился сердечный приступ, один житель совершил суицид, а еще один умер от естественных причин.

Вечером 6 апреля в Орске произошел третий прорыв дамбы. «Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, эвакуироваться своевременно», — сказал мэр города Василий Козупица.

Утром 7 апреля стало известно, что Орский нефтеперерабатывающий завод на фоне подъема воды приостановил работу.

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