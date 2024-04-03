Стоящим в очереди на замену водительских прав раздали повестки

В Екатеринбурге мужчинам, которые стояли у здания ГИБДД в очереди для замены водительских прав, раздали повестки в военкомат. Об этом сообщает местное издание Е1.

По новому законодательству, с 1 апреля люди, получившие гражданство или вид на жительство в России, должны заменить права своих стран на российские. Без сдачи экзаменов это можно сделать в течение одного года. По данным Е1, именно из-за этого у екатеринбургской Госавтоинспекции начали образовываться большие очереди: люди занимают места с пяти утра.

Желающие заменить водительские удостоверения самостоятельно ведут учет на входе и записываются в очередь. За полдня 3 апреля в списке значилось 400 человек, отмечает издание. Чтобы справиться с таким количеством посетителей, инспекторы весь апрель будут работать по выходным. Через несколько часов после открытия ГИБДД 3 апреля у здания появились сотрудники военкомата. Собравшимся там мужчинам раздали повестки о постановке на воинский учет. Судя по фото, явиться в военкомат они должны уже 4 апреля.

Фото: Е1

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила о внесении изменений в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и получении водительских прав.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — написала она.

Силовики систематически проводят рейды в местах, где находятся люди с мигрантским опытом. Они устраивали облавы в ТЦ, на овощебазе, в общежитии и даже в мечети. Мужчинам, у которых обнаруживают российское гражданство, вручают повестки.

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