Полиция провела двухдневный рейд на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге. Там силовики обнаружили около 100 иностранцев с российскими паспортами, не вставших на воинский учет. Их доставили в военкомат Фрунзенского района города, сообщают «Коммерсантъ», РБК и «Бумага» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские назвали отправку иностранцев в военкоматы «новой опцией» по проверке соблюдения миграционного законодательства. В МВД добавили, что с точки зрения главной цели рейда иностранцы с российскими паспортами не представляют оперативного интереса, однако, пользуясь случаем, силовики «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян». В ведомстве добавили, что воинская служба — это конституционна обязанность.

Всего в ходе рейда на овощебазе было выявлено почти 400 иностранцев, 55 из которых находились в России с нарушением миграционного законодательства, отчитались в МВД. Один из иностранцев предоставил поддельные документы, на него завели уголовное дело по статье 327 УК.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев тем временем заявил, что выдавать российские паспорта иностранцам нужно одновременно с постановкой на воинский учет. «Новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности. В том числе, защищать свою родину. Часто они получают паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. Это неправильно», — сказал он.

После начала войны в Украине российская Госдума упростила процедуру выдачи гражданства иностранцам, заключившим контракт с Минобороны. Теперь получить российский паспорт при заключении годового контракта можно «без длительного ожидания и других бюрократических преград».

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