Полиция в Петербурге задержала чеченку, которая сбежала от семьи после угрозы убийством из-за «недостаточной религиозности»

В Санкт-Петербурге полицейские похитили чеченку, которая сбежала от семьи, ее могут доставить в Чечню, где ей грозит «убийство чести» за «недостаточную религиозность», сообщает кризисная группа СК SOS.

Вечером 23 августа к 26-летней Седе Сулеймановой и ее молодому человеку Станиславу Кудрявцеву пришли полицейские с двумя чеченцами в штатском, после чего увезли их в 54-й отдел полиции.

Полицейские сообщили, что девушка подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. При этом она не была объявлена в федеральный розыск, а украшений при ней найдено не было. В отделе полиции у девушки взяли отпечатки пальцев, но официально никак не оформили.

После задержания Сулеймановой сотрудники сообщили ее молодому человеку Станиславу Кудрявцеву, что отправят девушку в аэропорт Пулково, а оттуда — в Чечню. Адвокат Марк Алексеев не смог найти девушку в здании аэропорта. В 54-ом отделе полиции, куда адвокат прибыл для уточнения местонахождения Сулеймановой, сообщили, что девушку «уже давным-давно» забрали чеченские силовики.

Похищение сбежавших под видом уголовного дела — распространенная практика с помощью которой в Чечне возвращают людей, напоминает СК SOS.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова обращалась в СК SOS, так как боялась, что ее семья может совершить «убийство чести» — родственников из Грозного не устраивала «недостаточная религиозность», сообщают в кризисной группе. В 2023 году Сулейманова устроилась на работу в Санкт-Петербурге и решила жить там.

В феврале этого года ее уже пытались похитить братья, но ей удалось сбежать. После этого она сменила адрес и место проживания.

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