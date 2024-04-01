63-летний африканский священник женился на 12-летней девочке

Жители Ганы возмутились браком 63-летнего влиятельного священника Нуумо Боркетея Лаве Цуру XXXIII и 12-летней девочки, который был заключен 30 марта. Об этом сообщает Би-би-си.

По закону, минимальный возраст для вступления в брак в Гане составляет 18 лет. Распространенность детских браков за последние годы снизилась, но их заключают до сих пор. По данным НКО Girls Not Brides, на которые ссылается Би-би-си, 19% жительниц Ганы по-прежнему выходят замуж до достижения совершеннолетия, 5% — до 15 лет.

Фото и видео субботней церемонии бракосочетания широко распространились в соцсетях. На кадрах присутствовали женщины, говорящие на местном языке Га, которые советовали 12-летней невесте одеваться соблазнительно для мужа. Также на видео можно услышать, как они советовали девочке быть готовой к выполнению «женских обязанностей» и использовать подаренные ей духи, чтобы повысить свою сексуальную привлекательность для супруга, пишет Би-би-си.

Это означало, что брак не был просто церемониальным, отмечает издание. Кадры с мероприятия вызвали возмущение среди многих жителей Ганы: люди призвали власти расторгнуть брак и провести расследование в отношении священника.

Лидер общины Нунгуа, к которой принадлежат и священник, и девочка, заявил, что люди критикуют заключенный брак «из невежества». Он назвал церемонию бракосочетания «традицией и обычаем». По его словам, девочка начала проходить обряд, чтобы стать женой священника, еще шесть лет назад, и что этот процесс не помешал ей получать образование. В попытке оправдать заключенный брак Нии Бортей Кофи Франква II также сослался на Библию. Он посоветовал критикам изучить историю о Марии и Иосифе.

Ожидается, что вскоре 12-летняя девочка пройдет вторую церемонию, которая должна подготовить ее для новой роли жены высокопоставленного священника, то есть к деторождению, пишет Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Издание называет священника Нуумо Боркетея Лаве Цуру XXXIII верховным жрецом коренной общины Нунгуа в столице Ганы Аккре. Он входит в круг самых высокопоставленных лидеров общины. В его обязанности входит совершение жертвоприношений от имени общины, молитвы о ее защите, а также слежка за соблюдением культурных традиций. Власти Ганы на произошедшее не реагировали.

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