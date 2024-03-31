Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Призвать в армию планируется в общей сложности 150 тысяч человек.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Исключением являются те, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, те, кому сейчас 28 или 29 лет, если они получили военный билет и находятся в запасе, отмечает ТАСС.

Как объясняли правозащитники, с 1 января в запас могут зачислить только по достижении 30 лет, но, с другой стороны, закон не имеет обратной силы. Если руководствоваться последним утверждением, то людей, которым исполнилось 27 лет до конца прошлого года, призывать не должны. Однако если брать в расчет то, что с начала года в запас могут зачислить только по достижении 30 лет, то тех, кто не в запасе и кому не исполнилось 30 лет, смогут призвать с 1 апреля, объяснили правозащитники.

Депутаты одобрили повышение призывного возраста в июле прошлого года, в начале августа его подписал Путин. Первая редакция закона предполагала постепенное повышение нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет. Ко второму чтению депутаты оставили только положения о повышении верхнего предела до 30 лет. В Госдуме объяснили это желанием граждан.

В Москве с этого года призывникам начнут рассылать электронные повестки. «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

До этого коалиция правозащитников «Призыв к совести» сообщила, что с 1 апреля московским призывникам начнут рассылать электронные повестки. Они будут приходить через «Госуслуги» или портал mos.ru.

Правозащитники также рассказали, что в столице на улице Яблочкова построили Единый пункт призыва, куда «уже вызывают повестками».

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