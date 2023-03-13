В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста с 18 до 21 года

В Госдуму внесен законопроект, в котором прописан механизм поэтапного повышения нижней планки призывного возраста с 18 до 21 года, а верхней с 27 до 30 лет. Текст законопроекта опубликован на сайте Государственной думы.

Согласно документу, в 2024 году на срочную службу в армии будут призывать мужчин в возрасте с 19 до 30 лет, в 2025 — с 20 до 30 лет, а в 2026 — с 21 года до 30 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва» во время учебного процесса, а также сократить расходы федерального бюджета на проведение медицинского освидетельствования призывников на сумму свыше 639 миллионов рублей в год.

С предложением призывать в армию мужчин в возрасте с 21 года до 30 лет, вместо нынешних с 18 до 27, в конце 2022 года выступил министр обороны Сергей Шойгу. Позже это предложение поддержал президент Владимир Путин.

Источник: Государственная дума

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