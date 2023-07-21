Госдума не будет повышать нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года. При этом верхнюю границу по-прежнему планируют повысить с 27 до 30 лет. Соответствующие изменения внесены ко второму чтению поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил депутат Андрей Картаполов.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.

С предложением призывать в армию мужчин в возрасте с 21 года до 30 лет, вместо нынешних с 18 до 27, в конце 2022 года выступил министр обороны Сергей Шойгу. Позже это предложение поддержал президент Владимир Путин.

В марте в Госдуму внесли соответствующий законопроект. В его первой редакции говорилось, что в 2024 году на срочную службу в армии будут призывать мужчин в возрасте с 19 до 30 лет, в 2025 — с 20 до 30 лет, а в 2026 — с 21 года до 30 лет.

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