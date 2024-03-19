Московским призывникам начнут присылать электронные повестки с 1 апреля

Во время весеннего призыва в Москве будут рассылать электронные повестки. Об этом RTVI сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — отметил депутат. Он не уточнил, касается ли это только москвичей или электронные повестки будут приходить и жителям других регионов.

Картаполов утверждает, что срочников не будут отправлять в зону военных действий в Украине. При этом вопрос, участвуют ли срочники в операциях по противодействию украинским диверсантам в приграничных российских регионах, он переадресовал в Минобороны.

На прошлой неделе коалиция правозащитников «Призыв к совести», ссылаясь на военкомов и призывников, сообщила, что с 1 апреля московским призывникам будут рассылать электронные повестки через «Госуслуги» или портал mos.ru.

В сообщении правозащитников также говорилось, что в столице на улице Яблочкова построили Единый пункт призва, куда «уже вызывают повестками». Юристы считают что это может нарушить процедуру по определению годности к службе и замене военной службы на альтернативную гражданскую службу.

«По закону решения принимают призывные комиссии, созданные в муниципальных образованиях. Их должен возглавлять глава органа местного самоуправления или глава администрации. Либо все 7 членов комиссии из 146 московских муниципальных образований должны будут съезжаться в этот Единый пункт призыва, либо указом мэра Москвы в обход закона процедуру изменят — вероятно, не в пользу призывников», — говорится в сообщении «Призыва к совести».

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» Госдума приняла в апреле 2023 года. Электронные повестки приравняли к бумажным, а также ввели ряд ограничений. Так, после получения любой повестки военнообязанному могут закрыть выезд из страны. Если он не пришел по повестке в военкомат, то власти, в частности, могут запретить ему управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью или брать кредиты.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.