Главы российских регионов получат право создавать унитарные предприятия, сотрудники которых будут «помогать» силовикам с оружием в руках. Соответствующие нормы появились в законопроекте об изменении пределов призывного возраста, который сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. На это обратили внимание авторы телеграм-канала Faridaily.

Также в документ добавили положение, согласно которому «в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» на военную службу по контракту можно будет принимать солдат-срочников, а также граждан не пребывающих в запасе.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность использовать сотрудников ведомственной охраны правительства Москвы для поддержания общественного порядка, при этом сотрудники получат в пользование боевое стрелковое оружие. Также возможность использовать боевое оружие для охраны общественного порядка получат «высшие должностные лица» в аннексированных Россией украинских регионах.

Законопроект, о котором идет речь, посвящен также изменению пределов призывного возраста для срочной службы в армии. В конце 2022 года с предложением повысить нижнюю и верхнюю планки призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу. Позже его поддержал президент Владимир Путин.

В первой редакции поправок действительно был прописан механизм постепенного повышения нижней планки с 18 лет до 21 года, а верхней с 27 до 30 лет. Однако ко второму чтению депутаты изменили документ, оставив в нем только положения о повышении верхнего предела до 30 лет. Таким образом призывать в армию россиян с начала 2024 года будут в возрасте от 18 до 30 лет. В Госдуме это объяснили желанием граждан.

Как рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

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