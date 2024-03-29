В Таджикистане в связи терактом в «Крокусе» задержали девять человек

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана на этой неделе задержал девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми в теракте в московском «Крокус Сити Холле» и с «Исламским государством Хорасан». Об этом Reuters сообщил источник в таджикистанских спецслужбах.

По словам собеседника агентства, все девять человек были задержаны в понедельник в городе Вахдат. После этого их доставили в Душанбе.

О задержании девятерых человек также сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники в спецслужбах Таджикистана. По данным российского агентства, в задержании участвовали российские силовики.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу о теракте в «Крокусе». Четверо из них предполагаемые исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсудин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В суд их доставили со следами избиений и пыток, которых не было видно на кадрах их задержания. В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы распространили фото и видео, на которых одному из предполагаемых террористов отрезают ухо, а другого пытают электрическим током.

Позже тот же Басманный суд арестовал бывший владелеца автомобиля «Рено», на котором террористы приехали в концертный зал, Диловара Исломова, а также его брата Аминчона и отца Исроила.

Сообщалось, что Диловар Исломов сам пришел в Следственный комитет, после того как узнал о произошедшем в «Крокусе», но несмотря на это его обвинили в пособничестве террористам и отправили в СИЗО. Следствие настаивает, что один из предполагаемых нападавших, Шамсудин Фаридуни, вовлек братьев Исломовых в террористическую группировку.

Еще один арестованный фигурант этого дела — 32-летний Алишер Касимов. Он сдал квартиру через онлайн-сервис объявлений «Авито» одному из предполагаемых террористов — Шамсудину Фаридуни. На заседании по избранию меры пресечения Касимов заявил, что не знал о планах Фаридуни.

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