Силовики заявили об атаке террористов на «Крокус» под наркотиками

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта, находились под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — сказал собеседник агентства. По его словам предполагаемые террористы возможно принимали запрещенные вещества и до нападения на «Крокус».

Четверых непосредственных исполнителей теракта силовики задержали 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсудин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

25 марта все четверо были отправлены в СИЗО до 22 марта Басманным районным судом Москвы. Всех их доставили в суд со следами избиений и пыток, которых не было на видео их задержания. Перед этим силовики распространили видео и фото, на которых одному из задержанных отрезают ухо, а другого пытают электрическим током. Как сообщалось, в ходе избрания меры пресечения Мирзоев и Рачабализода полностью признали свою вину.

Позже суд также арестовал бывшего владельца автомобиля «Рено», который использовали террористы во время нападения, Диловара Исломова, а также его брата Амичона и отца Исроила. Как сообщалось, Диловар Исломов, узнав о теракте, сам пришел в СК — но его обвинили в пособничестве террористам.

Меру пресечения в виде заключения под стражу суд избрал и для восьмого фигуранта дела о теракте — гражданина России родом из Таджикистана Алишера Касимова. Он, по некоторым данным, сдавал квартиру одному из террористов.

Всего после теракта в «Крокусе» силовики отчитались о задержании 11 подозреваемых. О личностях еще троих фигурантов на момент публикации заметки ничего не известно.

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