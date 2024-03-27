Samsung Pay перестанет работать с картой «Мир»

Платежная система Samsung Pay больше не будет работать с картой «Мир».

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт “Мир” в Samsung Pay будет недоступно», — сообщается на сайте компании.

Одновременно стало известно, что приложение Mir Pay пропало из магазина приложений Google Play.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в России перестали работать платежные системы Google Pay и Apple Pay. Samsung Pay продолжала функционировать на территории России.

Как пишет The Moscow Times, ранее перестали работать с Россией другие подразделения Samsung. В частности, Samsung Heavy Industries прекратила производство оборудования для арктических СПГ-судов по контракту с российской судостроительной компанией «Звезда».

Samsung также прекратил официальные поставки своих товаров в Россию и остановил производство бытовой техники на российских заводах. По данным СМИ, компания не намерена возвращаться на российский рынок до завершения войны в Украине. По мнению экспертов, Samsung, как и другие крупные зарубежные компании, опасается вторичных санкций со стороны США.

В феврале 2024 года оператор Национальной системы платежных карт «Мир» попал под блокирующие санкции США. После этого от обслуживания этих карт стали отказываться банки в разных странах мира.

Так в марте стало известно, что от работы с картами «Мир» с 30 марта откажутся большинство банков Армении. А до того о прекращении работы с картами «Мир» сообщал, в частности, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера».

При этом банки некоторых стран отказались от обслуживания карт «Мир» вскоре после начала российского вторжения в Украину, но задолго до введения санкций против оператора системы.

Так, в конце сентября 2022 года о прекращении работы с картами «Мир» сообщил узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard. Такое решение там тогда объяснили «техническими причинами», однако спустя неделю Uzcard объявил, что не будет возобновлять обслуживание карт «Мир» из-за высокого риска вторичных санкций.

Также в сентябре 2022 года банков, работающих с картами «Мир», не осталось в Турции. Тогда от обслуживания карт этой системы там отказались три государственных банка — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. До этого карты «Мир» перестали принимать частные банки Isbank и Denizbank.

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