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Все турецкие банки отказались от платежной системы «Мир»

16:42 • 28.09.2022

В Турции не осталось банков, которые принимают карты платежной системы «Мир». От работы с платежной системы отказались три государственных банка — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. До этого карты перестали принимать частные банки Isbank и Denizbank.

При этом корреспондент ТАСС сообщил, что Ziraat и Halkbank пока продолжают выдавать лиры по картам «Мир», которые выпустили неподсанкционные российские банки.

Турецкое издание Aydinlik сообщило, что в ближайшие дни в Турции могут представить альтернативу картам «Мир», чье создание обсуждалось на недавнем совещании с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Aydinlik, ТАСС

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