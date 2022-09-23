Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»

Узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что с 23 сентября карты «Мир» не обслуживаются «по техническим причинам». При этом о сроках восстановления обслуживания в сообщении ничего не говорится. Два дня назад в пресс-службе центра заявляли, что российские карты работают в штатном режиме.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом», – сообщается на сайте компании.

Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. На территории Узбекистана такие карты «Мир» работают в штатном режиме.

В понедельник, 19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали обслуживать карты «Мир». Это произошло на фоне возможных американских санкций в отношении российской платежной системы. По данным Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня может провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться система «МИР».

21 сентября стало известно, что вслед за турецкими банками карты «Мир» перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском «Халык».

Источники: Uzcard, Reuters, Известия

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