Окружение Путина считает Украину не причастной к теракту 

Не все ближайшее окружение Владимира Путина согласно с его версией о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Собеседники агентства указывают на отсутствие каких-либо доказательств причастности Киева к произошедшему. По их словам, Путин присутствовал на обсуждениях, в рамках которых чиновники пришли к выводу, что никакой связи между терактом и Украиной нет. Однако Путин по-прежнему использует этот тезис в попытке сплотить россиян вокруг войны, сказал один из источников Bloomberg, хотя почти никто из политической и деловой элиты России не верит в причастность Киева.

Собеседники агентства также рассказали, что кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить теракт.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала текст Bloomberg «шедевральной новостью».

«Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился “в окружении” Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова. А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в “Крокус Сити Холл”», — написала она.

Вечером 24 марта Путин признал, что на «Крокус Сити Холл» напали радикальные исламисты, но добавил, что его интересует «заказчик».

«Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось», — говорил Путин.

В другом выступлении Путин сказал, что атаковавшие «Крокус» «пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Затем глава ФСБ Александр Бортников обвинил Украину и Запад в причастности к теракту.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.