Россия начала поставлять нефть в Северную Корею вопреки санкциям ООН

Россия начала поставлять нефть напрямую в Северную Корею вопреки санкциям Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Financial Times.

В марте 2024 года по меньшей мере пять северокорейских танкеров вышли из российского порта «Восточный» в Приморье, где они, вероятно, загрузили нефть. FT ссылается на спутниковые снимки, предоставленные британским аналитическим центром Royal United Services Institute. Судя по кадрам, первая такая поставка состоялась 7 марта. Два танкера отправились из порта «Восточный» в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились. Куда направились остальные три, FT не сообщает.

«Суда, которые мы видели на российских терминалах, — одни из самых вместительных во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят в [российский] порт и выходят из него. Некоторые из этих танкеров также внесены в список ООН, а это означает, что им нельзя даже заходить в иностранные порты, не говоря уже о поставках нефти», — сказал научный сотрудник компании Rusi Джозеф Бирн.

FT отмечает, что поставки сырья начались после того, как КНДР в августе 2023 года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами, которые Москва использует на войне в Украине.

«То, что мы видим сейчас, — это четкая договоренность по бартеру “оружие в обмен на нефть”, открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично. Эта ситуация иллюстрирует путь России в последние годы от государства, бросающего вызов международным правилам, к настоящему государству-преступнику», — сказал экс-координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи, Хью Гриффитс.

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Старший научный сотрудник южнокорейского государственного аналитического центра «Институт стратегии национальной безопасности» Го Мен Хен в разговоре с FT также предположил, что Москва и Пхеньян меняют оружие на нефть.

«В течение последних семи лет Пхеньяну приходилось платить высокую цену за необходимые ему нефтепродукты, поскольку он полагался на сложную и дорогую сеть криминальных брокеров и перевозки между кораблями в море. Теперь, похоже, КНДР обеспечила стабильные поставки нефти либо с большой скидкой, либо в качестве прямой оплаты за боеприпасы, которые она поставляет в Москву. Это высвободит ресурсы для вооруженных сил Северной Кореи и ее программы создания ядерного оружия», — сказал он.

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Все пять северокорейских танкеров зашли в порт «Восточный» с выключенными транспондерами, отмечает FT. Один из кораблей под названием Paek Yang San 1 был идентифицирован ООН как судно, участвовавшее в незаконных перевозках нефти с корабля на корабль. Таким образом КНДР обходит ограничение на импорт — по условиям санкционного режима, страна может получать лишь 500 000 баррелей нефти и нефтяных продуктов в год, и только с уведомлением комитета ООН по санкциям.

Исследователи компании Rusi подсчитали, что зафиксированные поставки нефти из порта на Дальнем Востоке в считанные недели могут составить 125 тысяч баррелей нефтепродуктов — это четверть разрешенной годовой квоты.

Это первые документально подтвержденные поставки из России с тех пор, как Совет безопасности ООН с одобрения Москвы ввел ограничения на поставки нефти в КНДР в 2017 году — в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия.

Западные дипломаты беспокоятся, что Россия может наложить вето на продление мандата группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи. Об этом FT рассказали три человека, знакомые с дискуссией между членами ООН в Нью-Йорке.

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