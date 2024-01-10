Правительство Приморья предложило жителям региона туры в Северную Корею

Правительство Приморского края объявило о запуске туров в Северную Корею. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале администрации региона.

Северную Корею в нем называют «одной из самых загадочных и интересных стран мира». Жителям региона предлагают купить четырехдневный тур в КНДР по цене около 70 тысяч рублей. В программе поездки осмотр памятников чучхе и северокорейским диктаторам в Пхеньяне, а также посещение горнолыжного курорта Масикрен. Первая группа российских туристов должна отправиться в Северную Корею из Приморья 9 февраля.

Запуск программы туристических поездок в из российского Приморья в КНДР стал возможен благодаря договоренности главы региона Олега Кожемяко с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Переговоры между ними прошли в сентябре 2023 года во время визита главы КНДР в Россию.

В сентябре Кожемяко также анонсировал запуск программы обмена школьниками и поездки в летние лагеря Северной Кореи. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала сообщения детей, которые писали, что боятся ехать в КНДР.

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