КНДР поставила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg

Северная Корея поставила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов, которые могут использоваться на войне в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Санг Бума, который получил эти данные от Национальной разведывательной службы страны.

По данным агентства, с августа Пхеньян поставил Москве 10 партий оружия. Также из КНДР в Россию прибыли советники по использованию боеприпасов.

Bloomberg пишет, что Северная Корея обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с советским оружием, которое российская армия использует на войне в Украине. Сотрудничество с Москвой может принести бюджету страны сотни миллионов или даже миллиарды долларов, отмечает агентство.

Южнокорейская разведка также сообщает, что Россия оказала КНДР технологическую помощь в выведении на орбиту разведывательного спутника.

Ким Чен Ын встречался в Путиным в России в сентябре. Западные СМИ писали, что в ходе этого визита российские власти пытались договориться с ним о поставках в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. В середине октября в Белом доме сообщили, что Пхеньян передал Москве партию вооружения.

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