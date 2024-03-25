СМИ: в результате удара по аннексированному Севастополю поврежден судоремонтный завод

13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе получил повреждения в результате ракетного удара ВСУ 23 марта. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает телеграм-канал Astra. По его данным, крылатая ракета Scalp пробила крышу заводского цеха.

Об ударе по 13-му судоремонтному заводу также сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В результате, как сообщается, повреждения получил пришвартованный там большой десантный корабль Черноморского флота России «Ямал». По данным ГУР, повреждения БДК «носят критический характер» — он получил пробоину верхней палубе из-за чего накренился на правый борт.

«Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который принимал участие в аннексии Крыма», — говорится в сообщении ГУР.

Накануне Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил о «поражении» ракетным ударом в аннексированном Севастополе российских больших десантных кораблей «Ямал» и «Азов». В сообщении говорилось, что удар был нанесен также по центру связи и нескольким инфраструктурным объектам Черноморского флота.

Российская сторона официально информацию о поражении кораблей не комментировала. Близкий к российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что две ракеты попытались атаковать стоянку боевых кораблей в районе Севастополя, но были сбиты. Обломки, как говорится в сообщении, упали в районе причала в Севастопольской бухте.

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В начале марта украинская сторона заявила об уничтожении в результате атаки морских дронов новейшего патрульного корабля российского Черноморского флота «Сергей Котов». Он вошел в состав Черноморского флота в июле 2022 года.

Провластный «Первый канал» называл «Сергея Котова» «самым современным» патрульным кораблем российских ВМС. Он также отмечал, что «специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника».

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