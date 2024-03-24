ВСУ заявили о поражении двух российских кораблей

Украинские силы «успешно поразили» российские большие десантные корабли «Ямал» и «Азов». Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Кроме того, как утверждает центр, ВСУ поразили центр связи и несколько инфраструктурных объектов Черноморского флота.

Российская сторона официально информацию об уничтожении кораблей не комментировала. Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что две ракеты попытались атаковать стоянку боевых кораблей в районе Севастополя, но ракеты сбили. Обломки, как говорится в сообщении, упали в районе причала в Севастопольской бухте.

Читать еще Украина обезвредила Черноморский флот России Он больше не несет критической угрозы и сбежал из Севастополя. Кремль лишился возможности атаковать Европу

В начале марта украинская сторона заявила об уничтожении в результате атаки новейшего патрульного корабля российского Черноморского флота «Сергей Котов». Он вошел в состав Черноморского флота в июле 2022 года.

Провластный «Первый канал» называл «Сергея Котова» «самым современным» патрульным кораблем. Он также отмечал, что «специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника».

Незадолго до этого украинская сторона уничтожила ряд других российских кораблей, в том числе большого десантного корабля «Цезарь Куников» и ракетного катера «Ивановец»

Как отметили опрошенные «Холодом» эксперты в феврале, атаки ВСУ по Черноморскому флоту вынудили командование перебазировать суда. Их перевели из Севастополя в Новороссийск.

Как писал «Холод», смена дислокации ограничила возможности флота. Это было связано с тем, что все тыловое обеспечение находится все осталось в Севастополе, а порт Новороссийска, например, даже не оборудован для погрузки ракет «Калибр» на корабли.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.