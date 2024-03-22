Вокруг Бахмута до сих пор находят сотни трупов россиян

Волонтеры до сих пор находят под Бахмутом сотни трупов российских солдат. Об этом сообщают журналисты The New York Times, побывавшие в регионе.

Недавно группа волонтеров «Плацдарм» собрала 300 тел вокруг разрушенного села Клещеевка под Бахмутом. Почти все они принадлежали россиянам. Руководитель группы Алексей Юков рассказал NYT, что масштаб смертей за последнее время его шокирует. «То, что мы видим, — это огромные потери с российской стороны, катастрофически огромные», — сказал он.

По словам Юкова, последние обнаруженные волонтерами тела были сложены в траншеях по четыре или пять. Мужчины, погибшие в летней форме, лежали под мужчинами в зимней. «На каждые пять-шесть тел украинских солдат мы находим около 80 тел русских», — сказал Юков. Однако, по его словам, последние два-три месяца количество погибших военных ВСУ увеличивается за счет нехватки у них боеприпасов.

Юков рассказал журналистам, что иногда тела забирают российские солдаты: они кладут их в большие ямы и «заворачивают, потому что рядом с ними невозможно дышать». «Они не знают, что с ними делать», — сказал волонтер.

Собранные под руководством Юкова тела отвозят в местный морг — если они принадлежали гражданским лицам. Если это были солдаты какой-либо армии, их передают украинским военным, с которыми сотрудничает Юков. По его словам, останки россиян можно обменять на останки убитых украинских солдат — это одна из немногочисленных сфер, в которой между двумя армиями сохраняется сотрудничество.

Алексей Юков рассказал NYT, что он собирает тела погибших по обеим сторонам фронта на востоке Украины уже 10 лет. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину переход на российскую сторону фронта стал невозможным. В прошлом году во время одной из миссий он подорвался на мине и потерял глаз.

«Для меня важно вернуть их всех домой, потому что мы люди и должны помнить, что нужно оставаться людьми. Когда мы говорим о человечности и правах человека, мы должны помнить, что даже у мертвых есть права», — сказал он, объясняя, зачем он рискует жизнью, собирая тела погибших.

Российские власти не публикуют информацию о количестве потерь в армии. «Медуза» и «Медиазона» посчитали, что по состоянию на 1 января 2024 года в Украине погибли около 75 тысяч российских солдат. Самой кровопролитной операцией с начала войны журналисты назвали штурм Бахмута в январе-марте 2023 года. В тот период армия РФ теряла до двух тысяч человек убитыми в неделю.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за два года полномасштабной войны ВСУ потеряли убитыми 31 тысячу военных. Количество убитых в российской армии он оценил в 180 тысяч.

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